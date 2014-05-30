Почти миллион украинских детей стали жертвами пророссийских террористов - Павленко

22:40, 30 мая 2014
Общество
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Почти миллион украинских детей являются сейчас жертвами пророссийских террористов. Об этом заявил бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

Павленко розповів про порушення прав дітей / УНІАН

«Сегодня 8 миллионов украинских детей Россия обрекла жить под дулом автомата, в атмосфере постоянного страха, насилия, террора. Можно сказать, что почти миллион украинских детей является сегодня жертвами пророссийских и российских террористов», - цитирует Павленко "Радио Свобода".

По его словам, большое количество детей пострадало потеряв кормильцев, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, около 10 тысяч семей с детьми выехали из оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, отметил Павленко.

По данным Донецкой ОГА, с 9 мая в Донецкой области вследствие боевых действий ранены семеро несовершеннолетних.

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