Почти миллион украинских детей стали жертвами пророссийских террористов - Павленко

«Сегодня 8 миллионов украинских детей Россия обрекла жить под дулом автомата, в атмосфере постоянного страха, насилия, террора. Можно сказать, что почти миллион украинских детей является сегодня жертвами пророссийских и российских террористов», - цитирует Павленко "Радио Свобода".

По его словам, большое количество детей пострадало потеряв кормильцев, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, около 10 тысяч семей с детьми выехали из оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, отметил Павленко.

По данным Донецкой ОГА, с 9 мая в Донецкой области вследствие боевых действий ранены семеро несовершеннолетних.