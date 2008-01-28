Мэр Николаева не понимает, за что за ним подсматривали и подслушивали

Городской председатель Николаева Владимир ЧАЙКА заявляет, что его рабочий кабинет прослушивался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время рабочего совещания у Председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Вчера и позавчера у меня в кабинете обнаружили видео и аудиотехнику», – сказал В.ЧАЙКА.

Он также отметил, что обратился в прокуратуру с просьбой выяснить, каким образом была установлена техника для прослушивания.

По словам В.ЧАЙКИ, он не совершал никаких противозаконных действий, которые могли бы стать основанием для прослушивания.

Городской председатель Николаева отметил, что подобные методы не демократические.