Жителям Полтавской области запретили ходить в лес

Как сообщает пресс-служба Полтавской областной госадминистрации, в лесах области зафиксирован 5-й класс пожарной опасности. «Это самый высокий класс, и в условиях ветреной и жаркой погоды вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в несколько раз. В период высокой пожарной опасности посещение и въезд в леса, разведение костров, сжигание прошлогодней сухой травы и растительности строго запрещено», - сказано в сообщении.

Наблюдение за лесами и патрулирование проводят почти 400 работников лесной охраны, работает постоянная связь с лесхозами, используются специальные наблюдательные башни и видеокамеры. Лесной охраной проведено более 520 рейдов, на нарушителей правил пожарной безопасности составлен 21 протокол.