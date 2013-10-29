Херсонского пастуха посадили на пять лет за вызвавший лесной пожар окурок

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, кроме тюремного срока, мужчина обязан уплатить 220 тысяч гривен материального ущерба лесному хозяйству и около 20 тысяч гривен за проведение различных экспертиз.

В ССО напомнили, что в результате масштабных лесных пожаров в августе 2012 года в Херсонской области выгорело 1085 гектаров низового и верхового леса. В возникновении пожара был обвинен 50-летний пастух, который неосторожно бросил окурок в песок, перемешанный с сухой травой. Сначала пастух пытался потушить огонь самостоятельно, но когда обжегся, сбежал и 2 дня скрывался в виноградниках, где его задержали милиционеры.

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По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.245 Уголовного кодекса Украины «Уничтожение или повреждение объектов растительного мира». По словам пастуха, он не ожидал, что брошенный окурок приведет к таким последствиям.