Ющенко требует от Медведько расследования трагедии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Генеральной прокуратуры расследования трагедии, произошедшей в Ривненской области сегодня ночью во время прохождения пассажирского поезда №43 «Киев – Ивано-Франковск» и придшей к гибели людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме главы государства к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО отмечается: «Прошу безотлагательно принять исчерпывающие меры для расследования обстоятельств этого трагического события и привлечения виновных лиц к ответственности».

Председателю Ривненской областной госадминистрации Виктору МАТЧУКУ Президент поручил «принять безотлагательные организационные меры для оказания всесторонней помощи семьям погибших».

Как сообщал УНИАН, шестеро молодых людей погибли сегодня ночью вблизи железнодорожной платформы «Семилетка» Ривненской области во время прохождения поезда. Они возвращались по железнодорожному полотну из клуба в с. Ивачково в с. Здовбица.

В управлении взаимодействия со средствами массовой информации «Укрзализныци» отметили, что вины железной дороги, по предварительным данным, в этой трагедии нет. Машинист поезда, заметив посторонних на путях, дал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако, согласно графику движения, поезд ехал со скоростью 90 км/час, при этом тормозной путь составляет около 900 м, поэтому наезда на людей избежать не удалось, отметили в «Укрзализныци».