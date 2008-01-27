Ежегодно 2,3 миллиона человек умирают от пьянства

Каждый год от болезней и травм, связанных с пьянством, умирает около 2,3 миллиона человек. Такие цифры обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает ВОЗ, злоупотребление алкоголем повышает риск возникновения психоневрологических и других неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и различные виды рака. С пристрастием к спиртному связаны и многие травмы, в том числе, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий.

По информации Центра новостей ООН, последние статистические данные свидетельствуют о связи между расстройствами, вызываемыми употреблением алкоголя, и распространением ВИЧ/СПИДа.

На своем последнем заседании в Женеве участники 122-й сессии исполнительного комитета ВОЗ приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости на международном уровне согласовать стратегию, направленную на борьбу со злоупотреблением спиртными напитками.

Фокус