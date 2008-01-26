Глава правления Сбербанка: если 20 млрд. выплатить за 6 месяцев - все сойдут с ума

Вследствие погашения обесцененных вкладов Сбербанка СССР цены могут вырасти всего на 0,4%, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (26 января – 1 февраля) председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ.

«Вы знаете, что такое 20 млрд. грн. в бюджете нашей страны? У нас расходы бюджета - 267 млрд., ВВП - 800 млрд. А теперь обратите внимание: в тени находятся 45% экономики. Теперь медленно умножаем одно на другое и получаем, что 20 млрд. грн. выплаченных вкладов практически ни на что не влияют», - сказал А.ГУЛЕЙ.

При этом он добавил, что для этого необходимо соблюдать график выплат. «Вот если 20 млрд. грн. выплатить за шесть месяцев, тогда, конечно, все сойдут с ума. Но при выплатах по утвержденному графику будет 0,4%. Первый график, на 6 млрд., у нас согласован», - сказал председатель правления Ощадбанка.

По его словам, согласно этому графику ежемесячно предусмотрено компенсировать по 1 млрд. грн.

Как отметил А.ГУЛЕЙ, соответствующими расчетами занималась группа в Министерстве финансов. «Именно там появилась цифра - от 0,2% до 0,5%. Мы взяли пессимистический прогноз выше среднего - 0,4%. Это - ожидаемое, при условии, что график выплат не будет нарушаться», - добавил он.