10-го турнир Международной Футбольной Лиги для людей с ограниченными возможностями «Seni Cup 2014»

Приглашаем на открытие

10-го турнира Международной Футбольной Лиги для людей с ограниченными возможностями «Seni Cup 2014»!

22 мая приглашаем Вас посетить пресс-конференцию, торжественную церемонию открытия и турнирные игры «Seni Cup 2014», которые состоятся на футбольной базе «Святошин». 23 мая приглашаем на финальные игры и торжественную церемонию награждения победителей турнира.

По регламенту в 2014 году в футбольном турнире примут участие 12 команд из психоневрологических интернатов со всей Украины. Команда-победитель украинского отборочного турнира поедет в июле на международный финал в Польшу, где встретятся команды из 10 европейских стран!

Для представителей СМИ будет организован трансфер на базу «Святошин» и обратно. Сбор журналистов 22 мая в 12:30, м. Шулявская (площадь возле танка). Аккредитация обязательна.

Программа первого дня турнира (22 мая):

14:00 -

Пресс-конференция организаторов турнира. В пресс-конференции примут участие: генеральний директор компании «Белла-Трейд» Дамиан Колата, Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, Президент Ассоциации инвалидов футбола Украины Борис Воскресенский.

14:30 -

Торжественное открытие турнира, почетными гостями которого также станут: представители Киевской горгосадминистрации, Федерации футбола Украины, Федерации футбола г. Киева, Национального олимпийского комитета, Национального комитета спорта инвалидов, а также известные политики, бизнесмены и футболисты.

15:00 -

Праздничный концерт с участием артистов детских вокальных и танцевальных коллективов «Эра творчества».

15-30 -

Неформальное общение и фуршет, праздничный торт и угощение для участников от партнеров турнира: McDonalds, ТМ «АВК» и ТМ «Моршинська».

16:00 -

Выезд в Киев, ориентировочное время прибытия 16:30.

С 15:30 до 18:00 будут проводиться футбольные матчи среди участников турнира. Матчи проводятся по всем правилам FIFA, судьи на матчах от Федерации футбола Киева.

Программа второго дня турнира (23 мая): С 09:00 до 12:00 будут проводиться финальные футбольные игры. В этом году мы продолжим традицию и вновь проведем квалификационные игры по шашкам, шахматам и дартсу среди участников турнира, которые не могут участвовать в активных видах спорта.

13:00 -

Торжественное закрытие турнира, почетными гостями которого станут: представители ФК «Шахтер», Федерации футбола Украины и г. Киева, а также известные политики, бизнесмены и футболисты.

13:30 -

Награждение команд-победителей и участников турнира.

14:00 -

Возвращение в Киев, ориентировочное время прибытия 14:30.

Организатор турнира – компания «Белла-Трейд», официальный импортер продукции TM Seni в Украине. Турнир проходит при поддержке Посольства Республики Польша в Украине, футбольного клуба «Шахтер», TZMO SA.

Партнеры десятого турнира «Seni Cup 2014»: McDonalds, ТМ Моршинська, ТМ «АВК», МС «Добробут», PZU Украина.

Основная цель турнира - помочь людям с ограниченными умственными и физическими возможностями адаптироваться в общественной среде и стать полноценными участниками общества. Вспомогательная задача турнира – популяризация спорта среди воспитанников психоневрологических интернатов Украины, который прививает волю к победе и дарит позитивные эмоции!

Будем рады видеть Вас на международном футбольном турнире

«Seni Cup 2014»!

Аккредитация для СМИ обязательна!

Контакты для аккредитации:

Ирина Горда

(067) 547-45-46

e-mail: aktiv.group@gmail.com

Справка: Стартовал турнир «Seni Cup» 21 год назад на территории Польши. Сегодня эти соревнования проводятся в таких странах как: Польша, Россия, Венгрия, Чехия, Словакия, Германия, Латвия, Литва, Белоруссия и в Украине. Турнир «Seni Cup» проводится по всем правилам FIFA с профессиональной судейской оценкой матчей и является отличной возможностью для участия в спортивных играх людей с особенными потребностями и стимулирования физического развития у молодых людей, проживающих в психоневрологических интернатах.