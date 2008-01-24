Ющенко: Россия - наш вечный сосед

Украинский президент Виктор Ющенко заявляет, что интеграция Украины в НАТО сугубо внутренний вопрос, хотя Украина готова вести диалог с российской стороной по вопросам коллективной безопасности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг в Давосе (Швейцария).

"Вопрос, какую модель национальной безопасности избрать, какую модель оборонной политики принимать, является исключительно вопросом национальной компетенции", - сказал В.Ющенко, комментируя заявления российских политиков по поводу возможного ухудшения российско-украинских отношений в случае вступления Украины в НАТО.

Президент подчеркнул, что "украинская нация в состоянии ответить на вопрос, как она видит в своей перспективе организацию собственной безопасности".

"Россия - исторический и стратегический партнер Украины. Это наш вечный сосед", - сказал В.Ющенко.

По его словам, Украина своими действиями никогда не будет провоцировать конфликт с Россией.

В.Ющенко считает, что найти общий язык с РФ о форме коллективной безопасности можно, нужно лишь сесть за стол переговоров.

Президент подчеркнул, что Россия имеет право на собственную позицию по данному вопросу. "Мы найдем десятки инструментов, чтобы уважительно отнестись к взаимной проблематике и уважать выбор одной страны", - сказал он, выразив мнение, что украинско-российские переговоры по данному вопросу приведут к такому пониманию.