Ющенко: Россия - наш вечный сосед
Украина готова говорить про НАТО, но решение примет сама
Украинский президент Виктор Ющенко заявляет, что интеграция Украины в НАТО сугубо внутренний вопрос, хотя Украина готова вести диалог с российской стороной по вопросам коллективной безопасности.
Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг в Давосе (Швейцария).
"Вопрос, какую модель национальной безопасности избрать, какую модель оборонной политики принимать, является исключительно вопросом национальной компетенции", - сказал В.Ющенко, комментируя заявления российских политиков по поводу возможного ухудшения российско-украинских отношений в случае вступления Украины в НАТО.
Президент подчеркнул, что "украинская нация в состоянии ответить на вопрос, как она видит в своей перспективе организацию собственной безопасности".
"Россия - исторический и стратегический партнер Украины. Это наш вечный сосед", - сказал В.Ющенко.
По его словам, Украина своими действиями никогда не будет провоцировать конфликт с Россией.
В.Ющенко считает, что найти общий язык с РФ о форме коллективной безопасности можно, нужно лишь сесть за стол переговоров.
Президент подчеркнул, что Россия имеет право на собственную позицию по данному вопросу. "Мы найдем десятки инструментов, чтобы уважительно отнестись к взаимной проблематике и уважать выбор одной страны", - сказал он, выразив мнение, что украинско-российские переговоры по данному вопросу приведут к такому пониманию.