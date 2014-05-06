Семьям погибших в столкновениях в Одессе выделят по 10 тысяч гривень

В Одессе власти обещают материальную помощь семьям погибших и пострадавших во время массовых беспорядков 2 мая.

Как сообщили УНИАН, в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, семьям одесситов, погибших (умерших) в результате массовых беспорядков, город выплатит материальную помощь.

Согласно распоряжению и.о. городского головы Олега Брындака, будет оказана единоразовая материальная помощь на захоронение в размере 10 тыс. грн.

Читайте такжеСобытия в Одессе происходили по разработанному сценарию - Порошенко

За помощью родственникам необходимо обращаться в департамент труда и социальной политики Одесского городского совета.

По словам Брындака, объем помощи пострадавшим будет определен в каждом конкретном случае специальной комиссией.

Как уточнила директор департамента труда и социальной политики горсовета Елена Китайская, в данный департамент могут обращаться жители Одессы.

Читайте такжеУстановлены личности 38 погибших во время столкновений в Одессе 2 мая - МВД

«Если это жители области, то им необходимо обращаться в областной департамент социальной защиты населения за оказанием такой же помощи», — сказала Китайская.

По состоянию на 5 мая, в департамент города обратились 3 семьи.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

Читайте такжеПосле событий в Одессе 2 мая 48 человек пропали без вести, а в моргах до сих пор лежат неопознанные трупы

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.