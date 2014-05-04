Двух детей госпитализировали с отравлением угарным газом в Тернополе
08:35, 04 мая 2014Общество
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Двое детей (3-х и 5-ти лет) пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме.
Двух детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Тернополе / Фото из открытых источников
"В 2 часа. 38 мин. 4 мая в Тернополь на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате в квартире возник пожар, в результате отравления продуктами горения пострадало 3 человека, из них 2 детей (2009 и 2011 года.), которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу",- говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
На месте пожара работала оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области.
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