Анархисты и сторонники левого движения проводят в Одессе первомайскую демонстрацию

Об этом сообщает Думская.net.

Так, на Первомай в Одессе вышли около 300 пророссийских активистов. В частности, среди них сторонники организации Борьба, неизвестные анархисты и митингующие с флагами РФ.

Во главе колоны следуют более молодые активисты, следом за ними – люди среднего и пенсионного возраста. Главный лозунг парада: "Фашизм не пройдет!"

Напомним, как сообщал УНИАН, и.о. Президента Украины Александр Турчинов на совещании с председателями облгосадминистраций в Киеве заявил, что на майские праздники по всей территории Украины готовятся провокации.