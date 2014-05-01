Анархисты и сторонники левого движения проводят в Одессе первомайскую демонстрацию

11:55, 01 мая 2014
Общество
2 0

В марше принимает участие около 300 человек.

Так называемые, антифашисты и анархисты проводят первомайскую демонстрацию в Одессе / Фото: Думская.net

Об этом сообщает Думская.net.

Так, на Первомай в Одессе вышли около 300 пророссийских активистов. В частности, среди них сторонники организации Борьба, неизвестные анархисты и митингующие с флагами РФ.

Во главе колоны следуют более молодые активисты, следом за ними – люди среднего и пенсионного возраста. Главный лозунг парада: "Фашизм не пройдет!"

Напомним, как сообщал УНИАН, и.о. Президента Украины Александр Турчинов на совещании с председателями облгосадминистраций в Киеве заявил, что на майские праздники по всей территории Украины готовятся провокации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter