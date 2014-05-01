Анархисты и сторонники левого движения проводят в Одессе первомайскую демонстрацию
11:55, 01 мая 2014Общество
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В марше принимает участие около 300 человек.
Так называемые, антифашисты и анархисты проводят первомайскую демонстрацию в Одессе / Фото: Думская.net
Об этом сообщает Думская.net.
Так, на Первомай в Одессе вышли около 300 пророссийских активистов. В частности, среди них сторонники организации Борьба, неизвестные анархисты и митингующие с флагами РФ.
Во главе колоны следуют более молодые активисты, следом за ними – люди среднего и пенсионного возраста. Главный лозунг парада: "Фашизм не пройдет!"
Напомним, как сообщал УНИАН, и.о. Президента Украины Александр Турчинов на совещании с председателями облгосадминистраций в Киеве заявил, что на майские праздники по всей территории Украины готовятся провокации.
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