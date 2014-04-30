В Украине на майские праздники готовятся провокации - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал и.о. президента Украины Александр Турчинов на совещании с председателями облгосадминистраций в Киеве.

“Именно на эти праздники те, кто работает против страны, наметили активные действия по дестабилизации ситуации”, - сказал Турчинов.

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И.о. президента подчеркнул необходимость разработать ряд мероприятий, во избежание тяжелых последствий этих провокаций и стабилизировать ситуацию в Украине.

Несколько ранее он сообщил, что в связи с угрозой нападения России, ВСУ приведены в полную боевую готовность.