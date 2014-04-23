Как украинцы на собственных самолетах патрулируют государственную границу (фото)

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что с 5 апреля 2014 года задействованными в охране государственной границы пилотами на собственных воздушных судах уже было выполнено 6 полетных заданий и осмотрено почти 1,5 тысячи километров государственной границы общим налетом почти 18 часов.

Фотогалерея "Аэромайдан: украинцы на личных самолетах патрулируют границу"

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Вылеты выполняются даже несмотря на выходные и праздничные дни. Например, 20 апреля на Пасху самолетом типа «Аэропракт-22», за штурвалом которого выполняла задание женщина-пилот, осуществлено полетное задание и осмотрено 250 километров границы на участке Житомирского пограничного отряда.