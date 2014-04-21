Украинцы на собственных самолетах помогают осматривать украинскую границу

Представители авиационных организаций и владельцы частных воздушных судов, которые приобщились к осуществлению мониторинга государственной границы вместе с патрульной авиацией Государственной пограничной службы Украины, осмотрели почти полторы тысячи километров границы, сообщает Государственная пограничная служба Украины на официальном сайте.

По данным службы, среди неравнодушных граждан президент Всеукраинской авиационной ассоциации «АОПА-Украина» Юрий Яковлев и генеральный директор группы компаний «РТМ-Украина» Олег Невельчук, которые по собственной инициативе обратились в администрацию Госпогранслужбы для предоставления помощи. На сегодня выполнение мероприятий по мониторингу государственной границы выполняют 4 легких самолета марки «Аэропракт» и вертолет марки «Robinson».

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Служба сообщает, что с 5 апреля 2014 года задействованными в охране государственной границы пилотами на собственных воздушных судах уже было выполнено 6 полетных заданий и осмотрено почти полторы тысячи километров государственной границы общим налетом почти 18 часов. Вылеты выполняются даже несмотря на выходные и праздничные дни. Например, 20 апреля на Пасху самолетом типа «Аэропракт-22», за штурвалом которого выполняла задание женщина–пилот, осуществлено полетное задание и осмотрено 250 километров границы на участке Житомирского пограничного отряда.

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Государственная пограничная служба благодарит настоящих патриотов и всех неравнодушных граждан, которые приобщаются к выполнению этих ответственных заданий для защиты границ Родины.