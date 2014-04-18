В Крыму продлят срок отказа от гражданства РФ

"Если кто-то не успел подать заявление и хочет отказаться от российского гражданства, я думаю, мы продлим этот период еще на две-три недели. Мы понимаем, что у людей есть какие-то проблемы, бытовые сложности и будем идти навстречу пожеланиям граждан", – цитирует Аксенова "Сегодня".

При этом в Совете министров напомнили, что крымчанам, не желающим получать российский паспорт, необходимо получить вид на жительство.

"Те украинцы, которые не желают становиться гражданами РФ, должны были в течение месяца зарегистрироваться в ФМС для получения вида на жительство в Крыму. Для этого нужно обратиться в миграционную службу на территории Крыма и оплатить пошлину в размере 500 рублей", – сообщили в пресс-службе Совмина.

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Ранее сообщалось, что срок подачи заявлений об отказе от гражданства Российской Федерации в Крыму истекает 18 апреля.