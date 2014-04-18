Крымчане жалуются, что им принудительно навязывают гражданство РФ

Как говорится в сюжете "Сніданка з "1+1", в Симферополе возле паспортного стола люди выстраиваются в две очереди: одни хотят получить российский паспорт, а другие - оставить себе украинский.

В общем, крымчане, которые хотят остаться гражданами Украины, жалуются, что у них такое право отнимают. По словам местных жителей, если до 18 апреля не подписать заявление на получение российского паспорта, то российское гражданство дают автоматически. Следовательно, начиная с завтрашнего дня, все крымчане, которые на руках будут иметь украинские паспорта и, собственно, украинское гражданство, будут иностранцами. А чтобы остаться в Крыму, нужно будет оформлять вид на жительство.

Советы от министра юстиции

Как говорит министр юстиции Павел Петренко, решение РФ выдавать крымчанами российские паспорта и гражданство - это решение оккупационных сил, поэтому они не являются легитимными, они не признаются ни Украиной, ни мировым сообществом.

"Поэтому так называемое принудительное получение гражданства вне закона. Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон об оккупации Крыма, согласно которому все жители полуострова остаются гражданами Украины", - подчеркнул Петренко.

Также он советует украинцам, которые не желают менять свое гражданство на российское, во-первых - сохранять спокойствие, во-вторых - не отказываться от украинского гражданства, в-третьих - сохранять связь с Украиной. По его словам, выселение украинцев из Крыма, которые не желают уезжать - это депортация, что в этом случае - нарушение закона, за что будет отвечать российское руководство. А, собственно, крымчане, которые окажутся в такой ситуации, смогут через Европейский суд возместить убытки.