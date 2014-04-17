Фонд Рината Ахметова открыл в Николаевском диспансере современную лабораторию

Сегодня, 17 апреля 2014 года, в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере состоялось торжественное открытие бактериологической лаборатории с отделом молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. Современное оборудование (автоматизированные анализаторы, шкафы биологической безопасности, центрифуги, автоклавы, термостаты, морозильные камеры и т.д.) и расходные материалы на общую сумму 2,7 млн. грн. закуплены и поставлены в рамках программы <Остановим туберкулез в Украине> совместными усилиями Фонда Рината Ахметова и Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. Новое оборудование дает возможность максимально быстро диагностировать туберкулез - в течение 2 дней вместо 2 месяцев, как это было ранее. В результате пациент в кратчайшие сроки может получить 99,98% точные результаты исследования со спектром лекарственной чувствительности ко всем противотуберкулезным препаратам и незамедлительно начать лечение по правильной схеме, что является залогом успешного излечения от такого тяжелого заболевания, как туберкулез.

Читайте такжеЗа неделю работы передвижных флюорографов в Киеве выявлено 11 случаев туберкулеза Тарас Креминь, глава Николаевского областного совета: <Сегодня состоялось важное для области событие. Благодаря фонду Рината Ахметова <Развитие Украины> в Николаевском областном противотуберкулезном диспансере открылась современная лаборатория, которая позволит учреждению быстрее и качественнее диагностировать туберкулез и назначать вовремя правильную схему лечения. Ранее в 2012 году в рамках программы <Остановим туберкулез в Украине> фондом уже было поставлено диагностическое оборудование, как в Николаевский областной тубдиспансер, так и в лаборатории II-го и III-го уровней в Первомайске и Баштанском р-не. При поддержке фонда были проведены тренинги для врачей - за 3 года область получила 158 обученных специалистов>.

<Задача фонда Рината Ахметова <Развитие Украины> - обеспечить внедрение международных стандартов диагностики и лечения туберкулеза в стране. В Украине в быстрой диагностике ежегодно нуждаются 25 тысяч пациентов. Для них очень важно быстро получить точный диагноз и своевременно начать лечение, - это залог успешного излечения от туберкулеза. Это крайне важно и для общества, поскольку 25 тысяч заразных пациентов в ожидании диагноза (в течение 2-х месяцев, как это было ранее) могут инфицировать туберкулезом до 50 тысяч здоровых людей. Быстрая диагностика позволяет этого избежать. Хочу отметить, что открытие этого отделения стало возможным благодаря эффективному государственно-частному партнерству между Николаевской областью и фондом Рината Ахметова. В рамках реализации программы <Остановим туберкулез в Украине> совместно с Глобальным фондом для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией для создания этой лаборатории было выделено 2 млн. 700 тыс. грн. дополнительно из местного бюджета - 2 млн. 500 тыс. грн. Убежден, что только объединив усилия можно добиться успеха в борьбе с таким тяжелым заболеванием, как туберкулез>, - отмечает Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова <Развитие Украины>.

Наталья Низова, директор ГУ <Украинский центр контроля за социально опасными заболеваниями МЗ Украины: <По данным Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, в 2013 году туберкулезом заболело 30 819 украинцев. Всего на учете находится 56 007 человек. С целью остановить эпидемию туберкулеза в Украине государством при поддержке фонда Рината Ахметова <Развитие Украины> был создан Украинский центр контроля за социально опасными заболеваниями. Это структура, которая, на сегодняшний день, делает все необходимое, чтобы эпидемия была взята под контроль, и были созданы качественные условия для диагностики и лечения согласно международным стандартам (выявление 70% заразных больных ТБ в течение одного года и излечение, по крайней мере, 85% таких больных - данные ВОЗ). Центр возьмет на себя контроль над соблюдением стандартов диагностики и лечения в Николаевской области. Мы будем способствовать, чтобы подобные условия при поддержке государства и фондов были созданы во всей стране>.

Анна Барбова, руководитель Центральной референс-лаборатории по микробиологической диагностике туберкулеза МЗ Украины отметила особенности лаборатории: <Благодаря автоматизации сверхсовременных анализаторов, пропускная способность этой лаборатории составляет 48 образцов (пациентов) в день, что говорит о доступности экспресс-методики для всех нуждающихся в диагностике пациентов. То есть 95% пациентов с момента открытия лаборатории смогут получать точный диагноз на наличие лекарственно-устойчивого туберкулеза в течение 2-х дней>.

Павел Георгиев, главный врач Николаевского областного противотуберкулезного диспансера: <Туберкулез сегодня - это не только проблема медицины или государства, но и проблема всех граждан, всего общества. Спасибо областным властям, фонду Рината Ахметова <Развитие Украины> за оказанную поддержку. Сегодня наша команда врачей получила инструмент - молекулярно-генетическую лабораторию, - позволяющую быстро и точно определять, какое лечение необходимо пациенту. Крайне важно, чтобы пациенты обращались за медицинской помощью с симптомами: обильное потоотделение ночью, слабость, необъяснимая потеря веса, повышение температуры тела до 37 и более градусов без видимой на то причины, которая держится более недели. При наличии хотя бы нескольких из перечисленных симптомов Вы должны обратиться к участковому врачу по месту жительства для обследования на туберкулез>.