Ющенко дал оценку инциденту между Луценко и Черновецким

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет поведение министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО дискредитирующим государство.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

В.ЮЩЕНКО отметил, что хоть и не присутствовал при этом инциденте, он понимает, почему этот случай приобрел такой резонанс. «Сегодня факт в том, что два высокопоставленных лица государства прибегли к поведению, которое дискредитирует государство, всех нас», - сказал Президент.

Он напомнил, что дал поручение генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО на протяжении 4 дней установить все обстоятельства этого инцидента, доложить главе государства и дать публичную оценку этим событиям.

«Я убежден, что все мы должны исходить, в том числе и в данном эпизоде, из того, что закон один для всех», - сказал Президент, отметив, что он понимает, какая сегодня идет политизация этого вопроса, «потому что каждая сторона пытается выловить свою рыбку в этой воде. Убежден, что через правоохранительные органы, руководствуясь исключительно законом по данному эпизоду мы можем найти достойный ответ для государства, для мэрии, для Министерства внутренних дел».

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что ему как Президенту хотелось, чтобы люди, наделенные таким высоким статусом, помнили, что за ними государство, и что миллионы людей могут либо обсуждать их поведение, либо брать пример с них.

«К сожалению, это досадный случай, и я думаю, что в ближайшие несколько дней Генеральная прокуратура предложит свою оценку этих событий и урегулирования этого скандала», - подчеркнул глава государства.