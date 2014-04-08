Количество погибших в ходе массовых протестов возросло до 104 человек - Минздрав
Согласно оперативным данным Министерства здравоохранения за 30 ноября 2013 г. погибли и умерли на территории Украины 104 участников протестов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«По состоянию на 6.00 часов 8 апреля 2014 года с 10 часов 20 минут 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в заведения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 1 726 пострадавших, 1149 из них были госпитализированы», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на лечении в заведениях здравоохранения г. Киева по состоянию на 06.00 8 апреля 2014 года находится 111 человек.
«За последние сутки по состоянию на 06.00 часов 8 апреля 2014 года за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 14 человек, 11 из них госпитализированы, произошел 1 летальный случай», - сообщила пресс-служба.