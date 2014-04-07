Присоединяйтесь к Всеукраинской акции «День открытого декларирования 2014»

08 апреля 2014 года у Вас есть возможность подать декларацию об имущественном состоянии и доходах вместе с отечественными артистами, певцами, спортсменами которые посетят в этот день Центры обслуживания плательщиков столичных органов Миндоходов, для выполнения своего конституционного долга - декларирования доходов.

Все посетители в течение дня смогут получить специальную печатную продукцию и консультации специалистов.

Кампания Декларирования доходов граждан, полученных в 2013 году, которая началась 1 января подходит к своему завершению - осталось 23 дня.

Место проведения: Центры обслуживания плательщиков в налоговых инспекциях Киева.

Аккредитация журналистов обязательна по тел: (067) 236-41-16, 461-77-30