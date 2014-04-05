На Хмельнитчине из-за пожара погибли двое маленьких детей
09:25, 05 апреля 2014Общество
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В Хмельницкой области вследствие пожара в частном доме погибли трое человек, из которых двое детей.
Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении / Фото из открытых источников
В городе Шепетовка Хмельницкой области сегодня ночью в результате пожара в частном жилом доме погибли трое человек, из которых двое детей (2011 и 2013 г.р.).
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, подразделением ГСЧС пожар ликвидирован.
Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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