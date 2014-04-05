На Хмельнитчине из-за пожара погибли двое маленьких детей

В городе Шепетовка Хмельницкой области сегодня ночью в результате пожара в частном жилом доме погибли трое человек, из которых двое детей (2011 и 2013 г.р.).

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, подразделением ГСЧС пожар ликвидирован.

Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.