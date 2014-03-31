1 апреля в Украине ожидается похолодание и мокрый снег

В дневные часы температура опустится до +3 +9 градусов. Похолодание станет возможным благодаря прохождению через Украину холодного атмосферного фронта. На юге и западе будет теплее, до +9 +15 градусов, сообщает Opogode.ua.

Фронт также обусловит осадки, которые наиболее вероятны в северных и центральных областях, а днем на востоке и в южной части. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега.

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В западной части преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем +7 +13 градусов.

В северных областях ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +3 +9 градусов.

В центральных областях ночью осадков не ожидается, днем будет выпадать дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью +1 + 6, днем +4 +10 градусов.

На востоке ночью - небольшие, днем - умеренные осадки. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем +3 +9, в Донецкой области местами до +12 градусов.

На юге ночью будет господствовать сухая погода, днем небольшие осадки. Температура воздуха ночью +2 +7 , днем +8 +13, в Одесской области до +15 градусов.

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В Киеве ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +3 +5 , днем +5 +7 градусов.

Ветер ожидается в Украине северо -западный, 5-12 м/с.