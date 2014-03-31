На Львовщине СБУ изъяла огнестрельный арсенал

В частности, как сообщает пресс-служба СБУ, были изъяты три автомата Калашникова, автомат-пистолет Шпагина, автомат ППС, автомат «Томпсон», четыре карабина, помповое ружье «ИЖ», шесть винтовок, четыре гладкоствольных охотничьих ружья, два пистолета, револьвер.

Читайте такжеМВД задержало 11 подозреваемых в убийстве инспекторов ГАИ под КиевомКроме этого, изъято два магазина к пистолету «Макарова», 11 охотничьих патронов 12 калибра, 26 патронов калибра 7,62 мм., 44 патрона калибра 5,6 мм.

"Проводится проверка о возможном использовании изъятого оружия в уголовных преступлениях и причастности его к расстрелу участников мирных акций на Майдане Независимости в феврале с.г.", - сказано в сообщении.