В случае продажи, цена ПриватБанка составит 6-7 его капиталов. Такое мнение в интервью журналу «Фокус» (№3 за 18 января 2008 года) высказал один из акционеров КБ «ПриватБанк» Геннадий БОГОЛЮБОВ.

Он отметил, что на сегодня речь о продаже банка не идет, что во многом связано с его высокой стоимостью.

«Пока речь о продаже не идет. И потом его очень сложно продать! В мире осталось ограниченное количество покупателей для такого банка. Капитал ПриватБанка – более 1 млрд. долл. Учитывая ситуацию на украинском рынке, цена его продажи составит 6-7 капиталов. Да плюс премия за первое место в рейтинге украинских банков. Такая покупка доступна разве что монстрам вроде Citibank или HSBC», - отметил Г.БОГОЛЮБОВ.

Также он опроверг информацию в СМИ, о том что акционеры ПриватБанка вели переговоры о его продаже с французской группой Societe Generale.

«Таких переговоров не было никогда», - сказал Г.БОГОЛЮБОВ.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

Активы банка на конец сентября 2007 г. составляли 48 млрд. 424 млн. 920 тыс. грн., обязательства - 43 млрд. 966 млн. 074 тыс. грн., собственный капитал - 4 млрд. 458 млн. 846 тыс. грн., уставный капитал банка - 2 млрд. 713,25 млн. грн. Чистая прибыль - до 604,1 млн. грн.

На начало сентября 2007 г. КБ «ПриватБанк» установлено 4 тыс. 023 банкомата и 33 тыс. 579 POS-терминалов в торговой сети.

По данным банка, на конец июня 2007 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 41,46%, опосредованного - 12,43%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.