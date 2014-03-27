Почти 60 тысяч студентов Крыма могут остаться без дипломов

Документ предусматривает запрет любой хозяйственной деятельности - если оно подлежит государственному регулированию, в частности, лицензированию или сертификации. А это означает, что учебные заведения Крыма не будут иметь права оказывать образовательные услуги.

В Министерстве образования и науки отмечают, что таким образом парламент фактически уничтожит украинское образование на полуострове. «Деятельность учебных заведений не направлена на получение прибыли, поэтому оснований для запрета выдачи им лицензий нет. Мы будем настаивать, чтобы учебные заведения Крыма полностью исключили из перечня объектов, которые будут подпадать под запрет выдачи лицензий и сертификатов», - сообщила УНИАН первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун.

Доработать документ и предлагают народные избранники. Соответствующую поправку к законопроекту внес народный депутат Юрий Мирошниченко. «Необходимо исключить из этого документа учебные заведения полуострова, ведь там по украинским стандартам учится наша молодежь», - говорит господин Мирошниченко УНИАН. По его словам, поддержав законопроект и настоящем виде Верховная Рада фактически отрежет наших граждан от образовательного пространства, прервав национальную и культурную связь крымчан с Украиной: «Если поправку не поддержат, в Крыму не останется ни одного украинского образовательного учреждения. Я имел разговор с лидером фракции «Батькищина» Сергеем Соболевым, который пообещал рассмотреть инициативу».

«С грубым нарушением норм украинского и международного законодательства происходит национализация всего имущества высших учебных заведений, научных структур и передача его Российской Федерации. Власти Крыма уже предупредили, что все учреждения образования будут переведены на обучение по российским программам и не идет ни на какие переговоры. Происходит «рейдерский» захват», - добавляет председатель парламентского комитета по вопросам образования Лилия Гриневич.

В настоящее время для студентов Крыма, которые изъявляют желание продолжать обучение в украинских вузах, МОН готовит документ, который позволит перевести их на материк, не дожидаясь летних каникул.