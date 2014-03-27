Макаревича хотят лишить всех званий за поддержку Украины

"Россия испытывает давление со стороны США и Евросоза, из-за принятого решения поддержать народ Украины, в частности Крыма и Севастополя. Мы все знаем, что события на Украине были подготовлены и осуществлены США, при содействии Евросоюза. Нельзя бросать на растерзание фашистких ублюдков русскоязычное население Украины. Это русские люди! Это просто - люди! И никто не имеет права поощрять убийства невинных людей", - сказано в петиции.

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Авторы документа утверждают, что Макаревич выкрикивал бандеровские лозунги.

На данный момент петиция собрала свыше 9 000 подписей.