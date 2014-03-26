МОН ввело консультативный телефон для крымских студентов
10:30, 26 марта 2014Общество
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В связи с многочисленными обращениями граждан, студентов и преподавателей высших учебных заведений по вопросам перевода студентов вузов Автономной Республики Крым Министерство образования и науки Украины организовывает работу дополнительного консультативного телефона по номеру (044) 481-32-36.
МОН создало консультационную линию для студентов Крыму / facebook александр рудоманов
Об этом сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки Украины.
В министерстве также напомнили, что работает консультативный телефон по номеру (044) 481-32-11.
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