Завтра в Украине будет самая теплая погода в Европе: температура достигнет +25°

Завтра в Украине будет господствовать сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +14 +22 градусов, местами до +25 градусов. Даже на юге Европы температура воздуха не превысит +10 +18 градусов. Ночью в Украине будет прохладно, +5 +11 градусов, сообщает Opogode.ua.

Атмосферный фронт западного циклона принесет в западные области Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Фронт здесь также снизит дневную температуру воздуха до +7 +12 градусов.

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В западной части ожидаются местами кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6 +11 тепла, днем +7 +12 градусов.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем +15 +20 градусов.

В центральных областях сухо и ясно. Температура воздуха ночью +6 + 11 днем +15 +20, местами +20 +25 градусов.

На востоке малооблачная сухая погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем +13 +18 градусов.

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На юге - солнечная сухая погода. Температура воздуха ночью +6 +11, днем +17 +25, на побережье морей +8 +14 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +7 +9, днем +16 +18 градусов.

Ветер ожидается в Украине юго - восточный, 5-12 м/с, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с.