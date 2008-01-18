Туркмения отказалась поддерживать Россию в новой газовой войне с Украиной

Глава "Газпрома" Алексей Миллер вчера принял нового руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубину. Стороны изложили друг другу свои претензии. Теперь "Нафтогазу" предстоит найти $1,2 млрд для оплаты долга перед "УкрГаз-Энерго", а "Газпрому" – способ сохранить присутствие на внутреннем рынке Украины, пишет " Коммерсантъ-Украина ". В качестве аргументов Киев использует рост стоимости транзита, Москва – газа. Но Россия вчера потеряла в этом споре важного союзника – Туркмению.

Как сообщает издание, Олег Дубина предложил "Газпрому" пересмотреть ставку транзита на российский газ по территории Украины во II полугодии. Он также подтвердил намерения правительства Юлии Тимошенко взять под контроль внутренний рынок газа Украины, ограничив долю на нем ЗАО "УкрГаз-Энерго" (в нем "Газпром" через RosUkrEnergo владеет 25%) c 70% до 7%. Алексей Миллер, как рассказал знакомый с ходом переговоров источник, в ответ "показал, как вырастут цены на газ, если изменятся транзитные ставки". Ценовой ориентир был вполне официально назван накануне членом правления "Газпрома" Константином Чуйченко – $314,7 за тысячу кубометров вместо $179,5. Кроме того, обсуждался долг "УкрГаз-Энерго" перед компанией RosUkrEnergo (RUE), выступающей поставщиком газа в Украину, в размере $830 млн, а также долг "Нафтогаза" перед "УкрГаз-Энерго" – $1,2 млрд.

Как рассказывают источники Ъ в "Газпроме", встреча была короткой – не более двух часов – и носила в первую очередь ознакомительный характер. После того как стороны обозначили свои позиции, господин Дубина вернулся в Киев, а господин Миллер отправился в Болгарию вместе с президентом Владимиром Путиным. Там глава "Газпрома" примет участие в переговорах по газопроводу "Южный поток". Научный руководитель российской Высшей школы экономики Евгений Ясин вчера в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пояснил, что с помощью этого проекта Россия "старается избежать зоны риска, связанной с Украиной".

Но одного из возможных стратегических союзников в диалоге с Украиной Россия вчера потеряла. Поставку Украине 740 млн кубометров российского газа по высокой цене Константин Чуйченко объяснял недопоставками 40 млн кубометров в сутки среднеазиатского газа. Основным его поставщиком является Туркмения. Однако МИД этой страны вчера выступил с опровержением сокращения поставок: "Туркмения полностью выполняет свои обязательства в строгом соответствии с условиями, предусмотренными контрактом, осуществляет поставки туркменского природного газа в Россию". Источники, близкие к "Казтрансгазу" и RUE, пояснили, что в последнее время остановлены поставки узбекского газа (примерно на 30 млн кубометров в сутки). Но поставки из Туркмении, по данным собеседников Ъ, тоже идут в сокращенном объеме. Таким образом, Туркмения демонстративно решила не поддерживать Россию в новой газовой войне с Украиной.

Однако вопрос ставки транзита и цен на газ пока обсуждается неофициально и в будущем времени. Единственный четкий аргумент остается у "Газпрома" – это задолженность украинских компаний. Пресс-секретарь "УкрГаз-Энерго" Виталий Кисель вчера пояснил, как образовался долг "УкрГаз-Энерго" в размере $830 млн перед RUE. Причина – "дополнительная закупка значительных объемов газа в подземных хранилищах Украины для последующего обеспечения газового баланса страны и бесперебойного газоснабжения национальных потребителей в отопительном сезоне-2008/09". Для погашения долга будут использованы кредиты. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин считает нелогичным закупать сейчас газ в ПХГ на перспективу, поскольку зимой он дороже, чем по окончании отопительного периода.

Между тем новые украинские власти последовательно выводят из игры людей, которые обычно вели диалог с "Газпромом". Глава "УкрГаз-Энерго" Игорь Воронин вчера был освобожден от должности зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины", которую занимал на протяжении последних пяти лет и на которой решал большинство спорных вопросов с "Газпромом", отмечает издание.