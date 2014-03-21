Самооборона начнет патрулировать улицы Харькова вместе с милицией

Несколько дней назад о желании помочь милиции известили сами активисты. Получив одобрение, самооборона подала документы в Минюст, чтобы юридически оформить свою деятельность, и уже сегодня в 16:00 на улицы выйдут патрули, состоящие из сотрудников ППС и членов самообороны.

Об этом пишет "Сегодня".

Активисты говорят, что решили предложить свою помощь из-за неспокойной обстановки в городе. «Мы провели переговоры с главком, начальниками райотделов и выявили потребность в такой помощи, потому что в центре города проходит множество митингов, на которые с районов снимают много сотрудников ППС. Из-за этого в некоторых районах есть всплеск преступности», — говорит пресс-секретарь Харьковской самообоороны Тарас Шевченко.

Из 600 человек, которые входят в ряды самообороны, ежедневно на патрулирование будут выходить 50—150 человек, в зависимости от потребностей милиции. Вскоре у помощников появится своя форма, поначалу же отличать от обычных людей их будут повязки на рукавах.

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Из средств самозащиты у самооборонцев будут лишь бронежилеты и газовые баллончики. Правда, активисты надеются, что хулиганам не придет в голову идея нападать на патруль. С двумя сотрудниками будут находиться трое активистов, все действия которых будут согласовываться с милиционерами. Активисты обещают не только следить за порядком, но и контролировать работу самих органов. «С одной стороны мы всегда будем готовы помочь правоохранителям, с другой — будем следить, чтобы они составляли протоколы на всех нарушителей и не брали штрафы на месте», — говорит Шевченко.

В самообороне уверяют: попасть в ее ряды сможет любой желающий старше 18 лет без преступного прошлого и партийной принадлежности. Принимают даже женщин, но от представительниц прекрасного пола требуют хорошей физподготовки. Все, что нужно знать члену патруля, активисту расскажут сами правоохранители. «У нас есть внутренний инструктаж, на котором мы проводим общий ликбез по законам», — рассказывает Шевченко.

Правоохранители инициативу приветствуют. «Уже несколько дней вместе с сотрудниками «Титана» улицы города патрулируют представители казачества, и это взаимодействие себя оправдывает. Так что мы будем рады и помощи самообороны», — говорит начальник ЦОС облУВД Наталья Захарова.