Самооборона Майдана призывает активистов патрулировать улицы без дубинок и масок

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель руководителя штаба Самообороны Майдана Василий Рожко.

“Штаб объявляет, что все патрулирования должно осуществляться с открытыми лицами, без масок. Уже не от кого скрываться, уже не для чего носить при себе дубинки, биты или другие предметы защиты. Те времена очень быстро миновали. Мы быстро перешли от времени силового противостояния ко времени, когда нужно строить государство... Самооборона официально приказывает не скрывать лица, снимать маски и постепенно разоружаться, а также не проявлять агрессии, не захватывать админздания. Это все уже принадлежит народу Украины”, - подчеркнул Рожко.

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Он отметил, что миссия Самообороны – не стать милицией, ВСУ или СБУ. “Наша миссия – обеспечить порядок и безопасность людей во время скорого свержения режима и строительства нового государства. Функции милиции должна выполнять милиция. Поэтому мы хотим, чтобы как можно скорее милиция вернулась на улицы, потому что, к сожалению, сегодня уже есть совместные патрулирования в отдельных местах, но есть проблема, потому что милиция боится выходить на улицы, потому что ее оскорбляют. Соответственно, есть требования, когда люди хотят немедленного раскрытия преступлений, прекращения мародерства, но есть парадокс, что милицию не допускают к выполнению этой задачи. Поэтому нужно, чтобы милиция вернулась на улицы. Нужно, чтобы работа по патрулированию и охране общественного порядка осуществлялась совместно, потому что это большой объем работы, и ее должны выполнять специалисты, но под контролем общественности и Самообороны”, - подчеркнул Рожко.