Япония может потребовать от Украины вернуть «киотские» миллионы

Согласно протоколу, Украина получает средства на социальные и экологические проекты после продажи неиспользованных квот на выброс углекислого газа отечественных промышленных предприятий другим государствам, допустившим превышение вредных выбросов.

Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник в ходе заседания с общественностью.

«Сегодня мы стоим перед угрозой того, что по проекту Киотского протокола японцы могут выставить нам претензии относительно того, чтобы мы вернули средства», - сказал министр.

«Просрочено уже более трех месяцев. Они (японцы - УНИАН) шли на всякие уступки только после длительных встреч и заверений, что Украина свои обязательства будет выполнять», - добавил он.

В тоже время Мохник не назвал сумму, которую Япония может потребовать вернуть.

Справка УНИАН. Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990-м годом - если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные «запасы» парниковых газов.

Украина одна из немногих стран мира, которая с 1990 по 2000 год резко сократила выбросы парниковых газов из-за низкой загрузки промышленности, а за последующие восемь лет роста так и не приблизилась к показателям 1990-го.

Ратифицировав Киотский протокол в 2004 году, Украина получила возможность реализовать неиспользованные ею квоты на выброс углекислого газа.

Согласно информации Национального экологического центра (НЭЦ), в государственный бюджет Украины в 2009-2010 гг. поступило 470 млн евро в результате продажи избытка квот по Киотскому протоколу. При этом Украина взяла обязательство реализовать на эти средства проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Кабинет министров утвердил план реализации 529 проектов тепловой санации социальных зданий в разных областях Украины и семи проектов, которые предусматривают использование технологий из Японии, в частности модернизацию вагонов метро в Киеве и замену автомобилей Министерства внутренних дел Украины на сумму 380 млн грн.

14 ноября 2013 года межведомственная рабочая группа по изменению климата начала кампанию по контролю за реализацией в Украине проектов, на которые идут деньги от продажи квот на выбросы парниковых газов согласно Киотскому протоколу.