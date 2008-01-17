У Ющенко хотят перетрясти список приватизации (обновленная)

Секретариат Президента Украины предлагает исключить из списка приватизируемых в 2008 году предприятий шесть облэнерго и включить в него «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель службы Секретариата Президента по связям с Верховной Радой и Кабинетом министров Ян БЕРНАЗЮК.

По его словам, с учетом того, что при приватизации шести облэнерго их акции фактически изымаются из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины», это может привести к неплатежеспособности данной компании и большой угрозе экономической и энергетической безопасности Украины.

Я.БЕРНАЗЮК напомнил, что приватизацию облэнерго планировало провести и предыдущее правительство, однако Президент Украины своими указами останавливал акты Кабинета министров.

Включить в список приватизируемых предприятий в 2008 году «Лугансктепловоз» в Секретариате Президента считают необходимым потому, что, согласно решению судов, должна быть проведена повторная приватизация данного предприятия.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2007 года Фонд госимущества провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса, победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

16 января Кабмин утвердил список приватизируемых предприятий в 2008 году. В него вошли 28 объектов.

После заседания Кабмина первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что в списке приватизируемых в 2008 году предприятий нет объектов, которые будут выставляться на приватизацию повторно. Между тем, он не исключил, что этот список может быть пополнен в результате решения судов. «Пока кандидатом является «Лугансктепловоз», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины отказала Фонду государственного имущества Украины, ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в связи с отсутствием оснований в возбуждении производства по пересмотру постановления Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 8 ноября в 2007 г. по делу о продаже пакета акций ОАО "ХК Лугансктепловоз". Указанным постановлением ВХСУ оставлено без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которым приватизация 76% пакета акций ОАО "ХК "Лугансктепловоз" состоялась со значительными нарушениями действующего законодательства.