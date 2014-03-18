УГКЦ эвакуирует своих священников из Крыма
Украинская греко-католическая церковь вывезла из Крыма четырех из пяти своих священников из-за опасения за их безопасность после начала военной операции России на полуострове.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил епископ УГКЦ для Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса отец Борис Гудзяк.
"УГКЦ имела в Крыму пять священников. Мы готовились создать экзархат УГКЦ в Крыму в будущем, но сейчас мы вывезли четырех священников из соображений безопасности", - заявил Гудзяк на пресс-конференции.
"Есть признаки опасности для священников Греко-католической церкви в Крыму - особенно в последние 72 часа", - прибавил отец Борис.
По его словам, священник УГКЦ Николай Клич был похищен в прошлую субботу, и он удерживался в течение 12 часов так называемой «самообороной Крыма». На дверях помещений других священников появились надписи "Прочь отсюда, шпионы Ватикана!", прибавил Гудзяк.
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"Каждый раз, когда Россия оккупирует Украину, возникает угроза для украинской церкви, и она подвергается гонениям. Так было в течение последних трех с половиной веков и сейчас то же видим в Крыму", - сказал отец Борис.