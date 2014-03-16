В Крыму нашлись пропавшие активисты. Священника допрашивали силовики

Об этом сообщили в Фейсбук-сообществе Крым SOS

" Только что на связь активисты Студенческого Ассамблеи Марта Погорила и Алик Сардарян. Говорят, что с ними не все в порядке, но их отпустили, и они едут в Киев. Священники УГКЦ нашлись в Крыму. Никуда они не исчезали. Просто отключили телефоны. А к отцу Николаю Квичу стучали в дверь представители "самообороны" в Севастополе, но потом они ушли", - говорится в сообщении.

Также нашелся чилийский журналист, на съемную квартиру которого в Симферополе ворвались люди в масках вечером 15 марта.

Похищенного священника УГКЦ Николая Квича в субботу вечером освободили и отпустили домой, сообщает ИРС.

В течение 12 часов священника удерживали в Севастопольском отделении милиции, где его в грубой форме допрашивали представители местных силовых структур, обвиняя в организации провокаций в Крыму.

Священник был похищен утром субботы во время Богослужения. Неизвестные вооруженные люди ворвались в храм прихода Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в городе Севастополе, схватили и увезли в неизвестном направлении о. Николая Квича, служившего настоятелем прихода и главным военным душпастырем (капелланом) УГКЦ в Крыму.

В то же время в его собственном доме произвели обыск, где нашли 10 бронежилетов. Эти средства самозащиты о. Николай в рамках своего душпастырского служения должен был передать в качестве гуманитарной помощи украинским солдатам в Крыму, которые заблокированы русскими войсками без опознавательных знаков, и журналистам, которые все чаще подвергаются нападениям во время освещения событий на полуострове.

Однако самопровозглашенная крымская власть хочет привлечь священника к административной ответственности за хранение бронежилетов без разрешения. Был составлен протокол, а судебное заседание должно состояться в Севастополе через две недели.