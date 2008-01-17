ГАИ снова хочет штрафовать водителей на дорогах

Это поможет снизить коррупцию среди гаишников, убеждает руководитель ведомства Сергей Коломиец.

Система проверки очень простая: сравнить количество постановлений о нарушении, которые составил инспектор за один день, с реальной ситуацией. Если официально оштрафовал одного или двух водителей, а на перекрестке постоянно едут на красный, то значит штрафы положил себе в карман, говорит Коломиец. Таких гаишников будут увольнять.

Напомним, Президент Виктор Ющенко предлагает парламенту увеличить штраф за управление машиной в нетрезвом состоянии до 2,5 тысяч гривен. Президент также предлагает учет штрафных баллов поручить специальной автоматизированной системе.

ICTV