На Киевщине грабители ранили двух сотрудников госохраны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Госслужбы охраны при МВД Украины, это произошло сегодня ночью в селе Рогозов Бориспольского района.

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В частности, как говорится в сообщении, в 01.38 на пульт центрального наблюдения Бориспольского горотдела УГСО поступил сигнал «тревога» - сработала сигнализация в частном доме, охраняемом, в селе Рогозов. Наряд специального взвода групп задержания ГСО немедленно прибыл на объект на служебном автомобиле.

Милиционеры совершили внешнее обследование объекта, в ходе которого было выявлено открытыми входные двери гаражного помещения и установлен факт пребывания внутри гаража неизвестных лиц.

«После требования милиционеров выйти из помещения оттуда внезапно выбежало двое мужчин. Один из них держал в левой руке топор, а в правой - пистолет, из которого несколько раз выстрелил в сторону милиционеров охраны. Как следствие, один из милиционеров получил ранение мягких тканей левого бедра, а другой - мягких тканей подбородка», - проинформировали в ГСО, добавив, что впоследствии было установлено, что злоумышленник применил против милиционеров пистолет травматического действия.

В связи с угрозой собственной жизни старший наряда ГСО сделал несколько выстрелов из табельного оружия в сторону злоумышленников, однако из-за значительного расстояния (около 40-50 метров), быстрого передвижение во тьме, те смогли скрыться с места происшествия, говорится в сообщении.

Сейчас разыскивают подозреваемых.

На место происшествия для раненых правоохранителей вызвали скорую медицинскую помощь. Милиционеров охраны было доставлено к Бориспольской ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь без госпитализации, сообщили в пресс-службе.