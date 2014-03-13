Более 70% украинцев не доверяет российским СМИ

Недоверие к российским СМИ существенно выросло за последние месяцы - в июле 2013 г. им не доверяли 41%. Доверие к СМИ России в марте 2014 г. выразили лишь 17,8% (в июле 2013 г. таких было 42,6%).

Такими являются переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Читайте такжеВслед за главным редактором увольняется большинство сотрудников «Ленты.ру»Среди социальных и политических институтов наибольший уровень доверия сохраняет Церковь - ей доверяют 68,1% граждан, не доверяют - 21,2%).

Также большинство опрошенных (62%) доверяют средствам массовой информации Украины (не доверяют - 33,9%). Западным СМИ доверяют 41,1%, не доверяют - 40,9%.

До институтов, уровень доверия к которым является крайне низким, относятся также суды (им не доверяют 70,3%, доверяют лишь 14,1%), политические партии (не доверяют 68,4%, доверяют - 19,5%), коммерческие банки (не доверяют 67,5%, доверяют 15,8%).

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 марта 2014 года. Было опрошено 2008 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, сегодня российский издательский дом "КоммерсантЪ" объявил о приостановлении выпуска и возможном закрытии газеты "КоммерсантЪ-Украина". По данным источников в редакции газеты, мотивом закрытия была несогласие украинских журналистов с редакционной политикой россиян.