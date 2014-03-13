Украинский «КоммерсантЪ» закрыли из-за цензуры со стороны россиян

Об этом «Телекритике» сообщили несколько источников в редакции.

«Дело точно не в деньгах - нам в этом месяце даже зарплату подняли на 10%, - рассказал один из источников. - Возможно, это связано с российско-украинскими событиями. У россиян другая точка зрения на них».

Другой источник рассказал «Телекритике», что вчера произошел конфликт с российскими издателями относительно центрального материала первой колонки. Украинская редакция подготовила материал о российско-украинских событиях, в котором собрала заявления Андрея Парубия, адмирала Игоря Тенюха, российского Минобороны, вице-адмирала Игоря Кабаненко и независимых экспертов. Россияне, посмотрев на материал, приказали его снять, и вместо этого ставить российский текст, который вышел в сегодняшнем номере на первой колонке. Украинская редакция сначала поставила российский текст, а затем решила этого не делать и не выпускать номер вообще.

«И сегодня утром мы увидели заявление Филенкова», - рассказал источник. Фактически, сотрудники «Коммерсанта» узнали о закрытии газеты из Интернета.

Один из бывших сотрудников «Коммерсанта» сообщил «Телекритике», что раньше никогда не было вмешательства российских издателей в контент украинского издания.

Главный редактор газеты Валерий Калныш воздержался от комментариев. «Для меня это было неожиданным», - лишь сказал он.

Связаться с генеральным директором украинского «Коммерсанта» Андреем Гоголевым не удается - на его телефоне включается автоответчик.

Напомним, утром 13 марта генеральный директор российского издательского дома «КоммерсантЪ» Павел Филенков сообщил о закрытии газеты «КоммерсантЪ-Украина». Он объяснил это экономическими причинами, сообщают российские СМИ:

«Мы приняли решение приостановить издание «КоммерсантЪ-Украина» до того момента, пока ситуация не стабилизируется. Но я не исключаю, что такого момента не будет: экономические проблемы в издание были и до этого, они никуда не делись, - объяснил Филенков. - основными рекламодателями газеты были компании банковского и автомобильного сектора, с началом событий на Украине издание стало не только бесперспективным, но и безнадежным».

«Те деньги, которые есть у конторы, будут направлены на выплаты сотрудникам, задолженностей по зарплатам мы не допустим. Всего в штате «КоммерсантЪ-Украина» числятся около ста человек", - рассказал Филенков.

Газета издавалась с лета 2005 года.

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 марта была уволена Галина Тимченко, главный редактор Ленты.ру. На момент увольнения Тимченко «Лента.ру» являлась самым посещаемым и самым цитируемым средством массовой информации в Рунете.

Тимченко сообщила коллегам, что владелец сайта, Александр Мамут, требовал уволить спецкорреспондента Илью Азара, на что тогда еще главный редактор ответила отказом.

Кроме того, Роскомнадзор вынес "Ленте.ру" предупреждение за то, что в интервью с одним из украинских националистов стояла гиперссылка на старый материал с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем.

После этого Тимченко была уволена.