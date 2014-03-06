В Винницу прибыли первые беженцы из Крыма

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета, в настоящее время областная и городские власти оказывают им всю необходимую помощь.

Две семьи, в которой воспитываются 8 детей, приехали из села Дорожное Бахчисарайского района. Сегодня крымчане проживают в помещении общежития, которое предоставила областная власть.

На сегодняшний день за семьями закреплен социальный работник Городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, который будет помогать им адаптироваться в Виннице. Также решается вопрос о переводе социальной помощи, которую они получают на детей, из Крыма в Винницу.

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По информации директора департамента административных услуг Сергея Кудлаенко, крымчанам организовано питание, а предприниматели города готовы и в дальнейшем обеспечивать таких людей всем необходимым на территории города.

Городские власти также помогли урегулировать вопрос с их медицинским обслуживанием. В семьях уже побывали врачи, которые осмотрели детей, познакомились с семьями и оставили контакты медицинских учреждений, куда они смогут обращаться в случае необходимости.