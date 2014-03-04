В Донецкой области пограничники проводят собеседования с гражданами РФ

Такие же мероприятия проводятся в железнодорожных пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Стражи границы проводят собеседование со всеми гражданами РФ и выясняют о целях их пребывания в Украине. Таким образом пограничники, по их словам, стараются исключить поток людей, которые едут в Украину «для участия в массовых мероприятиях по дестабилизации политической обстановки», сообщает "Сегодня".

«Вчера вечером пограничники Донецкого отряда не пропустили в Украину троих граждан России, - заявили в ведомстве. - Одного россиянина остановили в пункте пропуска «Иловайск». Мужчина ехал поездом из Екатеринбурга в Симферополь. Пограничники выяснили, что он является офицером запаса морской пехоты Российской Федерации. Еще двоих россиян, которые ехали в Украину автомобилем «Тойота», правоохранители остановили в пункте пропуска «Новоазовск». Причиной стало отсутствие средств для пребывания в Украине».

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Как рассказали в пограничном ведомстве, от жителей Сумской области поступила информация, что в смежном пункте пропуска «Суджа» российские пограничники опрашивают граждан, пересекающих границу, на предмет наличия у украинских пограничников стрелкового и бронетанкового оружия.