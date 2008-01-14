Курус упрекает Томенко за “выпей меня до дна”

Как известно, народный депутат Николай Томенко недавно поднял темузасилия эротичных сцен на телевидении. “Странно, когда слышишь такую критику, поскольку все каналы, которые транслируют эротичные программы или программы, демонстрирующие эротичные сцены в ночное время, имеют государственные удостоверения на право трансляции этих программ на территории Украины. И для чего критиковать Нацсовет там, где мы ничего не сделали противозаконного”, – считает первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Игорь Курус. По его словам, Нацсовет имеет предложения, которые будут обязательно внесены в парламент или в Кабмин к рассмотрению в рамках внесения изменений в законодательство.

Относительно действующего закона о рекламе, то, по мнению И.Куруса, Нацсовет в этом вопросе также действует исключительно в пределах законодательства. “Если в законе о рекламе, соавтором которого, кстати, был М.Томенко -- говорит И. Курус, -- написано, что торговые марки, которые выпускают алкогольные напитки, могут спонсировать телепродукцию, то Нацсовет не виноват в том, что потом под торговыми марками регистрируются также и определеные слоганы. Как, скажем, торговая марка “выпей меня до дна”. Мы, как и Комитет защиты потребителей, ничего в данном случае сделать не можем, если закон предусматривает подобное. И это вопрос к депутатам и в первую очередь к самому Томенко, который проводил закон о рекламе, а теперь критикует государственные органы за то, что они его выполняют.