Томенко обеспокоен разгулом рекламы и эротики на ТВ

Народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО будет инициировать заслушивание в Верховной Раде отчета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и информации Государственного комитета телевидения и радиовещания относительно выполнения законодательства в сфере деятельности СМИ.

Об этом он сегодня сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, в последнее время телевизионные каналы отказываются выполнять норму закона о рекламе в части запрета на рекламирование алкогольной продукции. Кроме того, отметил он, телеканалы не придерживаются действующего законодательства относительно продолжительности рекламных блоков. Среди очевидных нарушений Н.ТОМЕНКО назвал и невыполнение норм относительно защиты общественной морали. В качестве примера он назвал тот факт, что некоторые эфирные, а не кабельные каналы, “фактически, превратились в вечерние и ночные эротические каналы”. Н.ТОМЕНКО выразил удивление, почему государственные органы, которые должны контролировать ситуацию, не реагируют должным образом на подобные нарушения.

“В последнее время Нацсовет действует как орган по штампованию частот, а не как институт, который определяет стратегию информационного пространства и контролирует выполнение законодательства в телерадиопространстве”, - заявил народный депутат.

Он также отметил, что в данной ситуации тяжело понять, какие функции выполняет Госкомитет телевидения и радиовещания, на содержание которого тратится свыше 700 млн. грн.

Н.ТОМЕНКО также заметил, что несколько последних лет Верховная Рада вообще не рассматривала вопросов относительно информационной политики. В частности, по его словам, уже два года подряд парламент не заслушивал соответствующие отчеты Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, хотя должен это делать каждый год. Потому, по словам Н.ТОМЕНКО, он будет инициировать заслушивание в ближайшее время в парламенте информации соответствующих органов.