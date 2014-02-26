Кернес заявил, что Курченко еще не рассчитался с городом за стадион "Металлист"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после сессии Харьковского городского совета сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Я бы очень хотел, чтобы эта сделка была закончена, чтобы покупатель в лице аффилированного, я говорю, как есть, с Курченко предприятия, оплатил сегодня долг за покупку стадиона «Металлист». Но также у нас есть желание и терпение, и уверенность, что Сергей Курченко обязан или купить, или отказаться, однако вовремя предупредить. То есть я против тянуть кота за хвост», - сказал Кернес.

Читайте такжеКурченко продолжит финансировать «Металлист» - Кернес По словам мэра, средства от продажи стадиона «Металлист», которые распределены для достройки объектов городской инфраструктуры, к мэрии по графику не поступают, последний платеж в объеме свыше 20 млн грн был в конце 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года Областной спортивный комплекс «Металлист» продан за 674 млн 522 тыс. грн с учетом НДС. Покупателем выступил Курченко.