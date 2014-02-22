Повалили еще два памятника Ленину - на Волыни и в Кировограде
В Кировограде сегодня ночью повалили памятник Ленину.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник находился в центре города, в Ковалевском парке (бывшее название - парк Ленина).
Скульптура лежит почти невредима возле своего же постамента.
На памятнике надпись: ”Палачу Украины - смерть!”.
К памятнику уже утром подходят кировоградцы фотографироваться.
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Также, накануне демонтировали памятник Владимиру Ленину в поселке городского типа Маневичи, что на Волыни.
Демонтаж длился вчера больше часа, и завершился около 20:30. В нем принимали участие, в том числе, активисты «Правого сектора», представители Автомайдана, отдельные представители Самообороны и другие активисты.
Возле памятника собралось около 1 тысячи человек, в том числе несколько сотен из Луцка. Сносили памятник с помощью крана и тросов, которые крепили к монументу.
После того, как памятник высотой три метра, упал, его распилили.
Фигура была изготовлена из бронзы с чугунными вставками.
После снесения памятника активисты исполнили гимн Украины.