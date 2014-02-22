Повалили еще два памятника Ленину - на Волыни и в Кировограде

Как передает корреспондент УНИАН, памятник находился в центре города, в Ковалевском парке (бывшее название - парк Ленина).

Скульптура лежит почти невредима возле своего же постамента.

На памятнике надпись: ”Палачу Украины - смерть!”.

К памятнику уже утром подходят кировоградцы фотографироваться.

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Также, накануне демонтировали памятник Владимиру Ленину в поселке городского типа Маневичи, что на Волыни.

Демонтаж длился вчера больше часа, и завершился около 20:30. В нем принимали участие, в том числе, активисты «Правого сектора», представители Автомайдана, отдельные представители Самообороны и другие активисты.

Возле памятника собралось около 1 тысячи человек, в том числе несколько сотен из Луцка. Сносили памятник с помощью крана и тросов, которые крепили к монументу.

После того, как памятник высотой три метра, упал, его распилили.

Фигура была изготовлена из бронзы с чугунными вставками.

После снесения памятника активисты исполнили гимн Украины.