В Макеевке на шахте "Северная" погибли шестеро горняков

Как сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, выброс газо-воздушной смеси произошел около 20:47. Во время аварии в шахте находилось 88 человек.

"Шестеро горняков, по предварительным данным, смертельно травмированы. Еще пятеро шахтеров обратились за помощью в медпункт предприятия. Они будут доставлены в областной ожоговый центр и другие лечебные учреждения",- говорится в сообщении.

Сейчас на шахте работают отделения военизированной горно-спасательной службы. На место выехал председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

Для расследования причин аварии создана правительственная комиссия, которую возглавил и.о. вице-премьера Юрий Бойко, который во вторник утром вылетает в Донецк.