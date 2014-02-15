Янукович повысил в звании главного "афганца" Украины

Президент Украины присвоил звание генерал-лейтенанта генерал-майору Сергею Червонопискому - председателю Украинского Союза ветеранов Афганистана (воинов - интернационалистов).

Соответствующий документ - Указ № 78/2014 - обнародован на официальном сайте главы государства. Читайте такжеАфганцы не доверяют обеим сторонам конфликта - председатель союза ветерановТакже этим же указом Виктор Янукович присвоил специальное звание генерал-полковника милиции генерал-лейтенанту милиции Виктору Развадовскому - народному депутату Украины, первому заместителю председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

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