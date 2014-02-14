Паводки угрожают трем районам в Одесской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время своего рабочего визита в регион.

«Под угрозой три района - Ренийский, Измаильский, Килийский - всего 12 населенных пунктов, около 100 объектов, 4 порта, 120 км дорог. Поэтому мы сегодня работаем на упреждение», ― сказал Вилкул.

По его словам, ранний паводок ожидается в связи с резким потеплением и прогнозируемыми дождями на юге Украины.

«Как глава комиссии по чрезвычайным ситуациям я поставил задачу до 7 февраля актуализировать регламенты взаимодействия всех служб. Задача выполнена во всех регионах страны, проведены учения», ― сказал Вилкул.

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Он добавил, что в 2014 году Одесской области выделено 38 млн грн на продолжение строительства и возведение новых дамб с геомембранами.

«Это новая технология, которая применяется нами последние три года при капитальных ремонтах и строительстве дамб», ― сказал вице-премьер-министр.