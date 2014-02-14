В Украине выживают 60% детей с диагнозом «рак».

Об этом главный онколог Украины, руководитель отделения детской онкологии Национального института рака Григорий Климнюк сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Украине в последние годы значительно улучшились показатели выживаемости детей, больных раком.

«С 2007 и до сегодняшнего дня (это короткое время для объективной оценки) результаты 5-летней выживаемости увеличились на 15-17%. Лечение - это преодоление 5-летнего порога с момента выявления заболевания. Это составляет 60% от количества онкобольных. Эта цифра приближается к показателям ведущих мировых онкоцентров», - сказал Климнюк.

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По его словам, в мире излечиваются две трети онкологических пациентов. Таких показателей удалось добиться благодаря стандартизации лечения. Все онкобольные дети в Украине в лечебных заведениях при наличии обеспечения получают абсолютно одинаковое лечение.

«Второй фактор достижения таких результатов - это обеспечение медицинскими препаратами. За последние годы возросло финансирование детской онкологии - в прошлом году на эту сферу было выделено 300 млн грн, в 2014 году обещано не меньше средств. Их достаточно для приобретения практически всех цитостатиков и средств поддерживающей терапии», - заверил Климнюк.

*** 15 февраля в мире отмечается Международный день защиты прав онкобольных детей.